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- İstanbul'da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı
İstanbul'da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı
- İHA
- 25.03.2022 - 11:23
- Güncelleme : 25.03.2022 - 11:55
Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Giderek alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile taksi şoföre saldırdı.
EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI
Polis ekipleri, taksinin kaputuna çıkıp uçan tekme atan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntülerde yer alan şahsın kullandığı araca ait plaka bilgileri tespit edildi.
Kimliği tespit edilen Ö.C.K. (42) isimli şüpheli şahıs, 24 Mart Perşembe günü Maltepe Mobil Park ekiplerince ikameti önünde yakalandı.
İstanbul'da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı ViDEO
SERBEST BIRAKILDI
Konu ile ilgili yakalanan ve “Mala zarar verme” suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.