Petrol
115.9
-2.63%
Euro
16.34
0.05%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
931.99
-0.07%
Borsa
2188
0.55%
Bitcoin
652.661
2.20%
BTXN Coin
41.26
-0.53%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    İstanbul'da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı

    Yol verme konusunda tartışma yaşadığı taksi şoförüne, taksinin kaputuna çıkarak uçan tekme atan saldırgan, ikameti önünde yakalanırken, adli makamlarca serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı

    Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Giderek alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile taksi şoföre saldırdı.

    EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

    Polis ekipleri, taksinin kaputuna çıkıp uçan tekme atan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Görüntülerde yer alan şahsın kullandığı araca ait plaka bilgileri tespit edildi.

    Kimliği tespit edilen Ö.C.K. (42) isimli şüpheli şahıs, 24 Mart Perşembe günü Maltepe Mobil Park ekiplerince ikameti önünde yakalandı.

    İstanbul'da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı ViDEO

    İstanbul da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Konu ile ilgili yakalanan ve “Mala zarar verme” suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Bursa'da mahalle bakkallarında Ramazan bereketi
    Yerel Yönetimler

    Bursa'da mahalle bakkallarında Ramazan bereketi

    Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası
    3. Sayfa

    Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası

    Görüş Bildir