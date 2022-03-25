Yol verme konusunda tartışma yaşadığı taksi şoförüne, taksinin kaputuna çıkarak uçan tekme atan saldırgan, ikameti önünde yakalanırken, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Giderek alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile taksi şoföre saldırdı.

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, taksinin kaputuna çıkıp uçan tekme atan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde yer alan şahsın kullandığı araca ait plaka bilgileri tespit edildi.

Kimliği tespit edilen Ö.C.K. (42) isimli şüpheli şahıs, 24 Mart Perşembe günü Maltepe Mobil Park ekiplerince ikameti önünde yakalandı.

İstanbul'da taksiciye, aracın kaputundan uçan tekme atan şahıs yakalandı ViDEO

SERBEST BIRAKILDI

Konu ile ilgili yakalanan ve “Mala zarar verme” suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.