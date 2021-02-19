İstanbul'da taksiciyi koku ele verdi

Ümraniye'de müşterilerin binmek istedikleri taksiden aldıkları kokuyu polise ihbar etmesi sonucu olay yerine gelen polis araçta uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Şerefali Mahallesi’nde iki kadın müşteri taksiye binmek için durağa geldi.

Binmek istedikleri ticari taksinin içerisinden farklı bir koku alınca şüphelendiler ve polise ihbarda bulundular.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içerisinde arama sırasında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir aparat ele geçirdi.

A.Ö ve A. O. Ç. isimli taksi şöförleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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''KOKU ALDIM BİNMEK İSTEMEDİM''

İsmini vermek istemeyen kadın yolcu, "Evet, bir koku aldım şahsen binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum" dedi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.









