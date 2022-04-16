İstanbul'da taksiciyi tekmeleyen kadın yolcu kamerada

Aracına bindiği taksi sürücüsü ile ücret konusunda tartışma yaşayan bir kadın, sürücünün o anları kayda aldığını görünce deliye döndü.

İstanbul Nişantaşı'ndan taksiye binen bir kadın yolcu, iddiaya göre bir süre sonra şoför Enver Kaya'ya hakaret etmeye başladı ve 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyledi.

Şoför Kaya'nın taksimetrenin 50 lirayı geçtiğini belirtmesi üzerine daha da öfkelenen kadın bu kez 'beni götüreceksin' diye bağırmaya başladı.

Karakolun yolunu tutan taksiciyi darbetti

O sırada aracını durduran şoför yolcunun aşağı inmesini istedi. Kadının, 'İniyorum sana da ödeme yapmıyorum' demesiyle sinirlenen Kaya, direksiyonu karakola doğru kırdı, bir yandan da o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı. Görüntülendiğini fark eden kadın ise camları ve şoförün kafasını tekmeleyip telefonunu elinden aldı.

'Kaçtı' iddiası

DHA'nın haberine göre, araçtan indirmediği müşteriyle karakola giden şoför, kadının karakol bahçesinden kaçtığını iddia etti.

"Kendi kendine arkada yatıp olay çıkardı"

Olayı anlatan Kaya, "Ben size hizmet veriyorum ama siz bana ödeme yapmayacağınızı söylüyorsunuz deyince bana 'beni götüreceksin' dedi. Tünel çıkışında dörtlülerimi yakarak aracı durdurdum. Bana 'ben iniyorum sana da para vermiyorum' dedi. Hanımefendi benim paramı verin dedim. 'Vermiyorum alabiliyorsan al' dedi. Ben aracımı karakola doğru götürdüm. Benimle ilgili bir şikayetiniz varsa karakolda şikayetçi olursunuz dedim. Kendi kendine arabanın arkasında yattı. Camları tekmelemeye başladı. Cep telefonu kameramın açık olduğunu görünce bana tekme atmaya başladı. En son olarak saçımı tuttu çekti. Telefonumu aldı. Telefonumu alınca ben afalladım. Kaydım her şeyim orada." diye konuştu.