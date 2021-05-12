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    İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek, sürücülere tehlike yaşattı

    Yol ortasında metrelerce ilerleyen tekerlek sürücüler için tehlikeye davetiye çıkardı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 13:06
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    İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek, sürücülere tehlike yaşattı

    İstanbul Maltepe'de bir taksinin tekeri, yerinden çıktı.

    D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde seyreden taksinin sürücüsü talihsizlik yaşadı.

    Taksiden çıkan tekerlek yol ortasında ilerlerken, durumu fark eden şoför, dörtlülerini yakarak taksiyi emniyet şeridine çekti.

    TEKERLEĞİN YOLDA İLERLEME ANI

    Tekerlek ise D-100'de metrelerce ilerleyerek sürücüler için tehlike saçtı.

    Bir sürücü cep telefonu kamerasıyla tekerleğin yolculuğunu görüntülerken, bir yandan da diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı.

    Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

    İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek, sürücülere tehlike yaşattı ViDEO



    İstanbul da taksiden çıkan tekerlek, sürücülere tehlike yaşattı #1

    İstanbul da taksiden çıkan tekerlek, sürücülere tehlike yaşattı #2

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