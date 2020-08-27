Aracında 2 bin 500 dolar bulan ve paranın sahibinin izini süren taksici, örnek bir davranış sergileyerek parayı sahibine ulaştırdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir taksi durağında taksi şoförlüğü yapan Eyüp Sarı, Gayrettepe’de müşteri olarak aldığı Iraklı bir iş insanı olan Ali Dursi’yi Taksim’de bir otele bıraktı.

TAKSİDE 2 BİN 500 DOLAR DÜŞÜRDÜ

Tekrar durağa gelen taksi şoförü Eyüp Sarı, bir süre sonra aracında 2 bin 500 dolar buldu. Parayı düşüren müşterinin kim olduğunun izini süren taksi şoförü paranın Ali Dursi’ye ait olduğunu fark etti.

OTELE DÖNEREK PARAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Bunun üzerine tekrar otele gelen taksi sürücüsü oteldeki görevlilere durumu izah etti. Burada Ali Dursi ile karşılaşan taksi şoförü paranın miktarını Dursi'den öğrenmeye çalıştı. Dursi’nin makbuzlarla paranın kendisini ait olduğunu kanıtlaması üzerine taksi şoförü, parayı sahibine teslim etti.

İstanbul'da, taksisinde bulduğu parayı sahibine teslim etti VİDEO

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

32 yaşında olan ve Mersin’de yaşayan Ali Dursi, iş nedeniyle geldiği İstanbul’da yaşadığı olay sonrası taksi şoförünün çalıştığı durağa gelerek ona teşekkür ziyaretinde bulundu.

"BİZE AİT OLMAYANI TESLİM ETTİM"

14 yıldır taksi şoförlüğü yapan Eyüp Sarı, “Fark ettikten sonra binen müşterileri kafamda canlandırarak kim olabilir diye iz sürerek Ali arkadaşımızın olduğunu düşündüm. Kendisini bıraktığım otelin resepsiyonuna giderek aynı bu şekilde anlattım. Ali arkadaşımıza parasını teslim ettim. Bize ait olmayanı aslına teslim etmiş oldum” dedi.

"İYİ Kİ BÖYLE İNSANLAR VAR"

1,5 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Dursi ise “Ben 1,5 - 2 saat sonra parayı kaybettiğimi fark ettim. Otele geldikten sonra Eyüp ağabeyi gördüm. Beni otelde bekliyordu. Ne kadar para varsa Eyüp Bey bana teslim etti. Çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir insan gördüm. İyi ki Eyüp ağabey gibi insanlar var. Çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.