İstanbul'da dün gece saatlerinde panik anlar yaşandı.
Kağıthane'de tamirciden yeni çıkan otomobil, park edildiği sırada bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otomobilden kendini güçlükle dışarı attı.
Korkuluklara çarparak durdu
Alevler içinde kalan araç, yol boyunca korkuluklara çarparak durabildi.
Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kontrol altın alındı
Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Ekipler araçta çıkan yangının nedenini bulabilmek için inceleme başlattı.
"Elektrik direğine çarpsaydı mahalle yanardı"
Olayın tanığı Haşim Yıldırım, "Sürücü arabayı tamirciden getiriyor. Tam buraya park ettiği anda araba anında alev alıyor, alev topuna dönüyor. Allah'tan elektrik direğine çarpmadı, yoksa mahalle yanardı. Çok şükür yaralılar yok ama araba gitti." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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