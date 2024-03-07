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İstanbul'da tamirciden yeni çıkan araç alev topuna döndü

İstanbul'da tamirciden yeni çıkan araç alev topuna döndü Park etmek üzere olduğu aracı birden alev alan sürücü kendini dışarıya zor atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını güçlükle söndürdü. Cayır cayır yanan aracın o anları saniye saniye kameraya yansıdı.