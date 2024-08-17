İstanbul'da tapuda rüşvet operasyonu Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığına yönelik iddialar üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 17 kişi de gözaltına alındı.

AA

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığına yönelik iddialar üzerine harekete geçildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, iddialar üzerine teknik takip uygulamalı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

1 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

Tapu Müdürlüğü görevlilerinin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, müdürlükteki güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

17 KİŞİYE GÖZALTI

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğünde görevli olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı ve 2 tapu memurunun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin pazartesi günü Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)