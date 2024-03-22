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İstanbul'da taraflar arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

İstanbul'da taraflar arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüşürken, vatandaşlar tarafından güçlükle son buldu. O anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.