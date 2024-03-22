İstanbul'da sabah saatlerinde gergin anlar yaşandı...
Ataşehir ilçesinde saat 10.40 sıralarında birbirini tanımayan isimleri henüz öğrenilemeyen iki şahıs sözlü tartışma yaşadı.
Yumruklar havada uçuştu
Tartışma bir anda hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Taraflar arasında çıkan kavgada birbirlerine yumruklar ve tekmelerle vurdular.
O anlar kamerada
Kavgayı gören vatandaşlar, ikili güçlükle ayırabilirken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
"Kafa kaya geldiler"
Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Kaan Yerli, "Biz sabah buradaydık. Dükkanın açılmasını bekliyorduk. Adam aşağıya indi. Beton aracıyla harç vermek için, burada bir diyalog yaşadılar. Kafa kafaya geldiler ve bir baktım birbirlerine vurmaya başladılar. Ayırmaya çalıştık." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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