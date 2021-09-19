Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon, polis kamerasında

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon, polis kamerasında

Beyoğlu ve Kağıthane’de düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi. Operasyon anları, polis kamerasına yansıdı.