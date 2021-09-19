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- İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon, polis kamerasında
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon, polis kamerasında
- DHA
- 19.09.2021 - 09:18
- Güncelleme : 19.09.2021 - 09:37
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan operasyonlarda, zeytin bidonu içerisinde Türk İslam Medeniyetleri Dönemi-Bizans Dönemi'ne ait olabileceği düşünülen 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemi sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 obje ve sikke ele geçirildi.
Yapılan operasyon saniye saniye polis kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon, polis kamerasında ViDEO
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen O.E isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
O.E.’nin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.