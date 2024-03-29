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İstanbul'da tartıştığı arkadaşlarından dayak yedi: Şikayetçi olmadı

İstanbul'da tartıştığı arkadaşlarından dayak yedi: Şikayetçi olmadı Tartıştığı arkadaşları tarafından darbedilen Mısırlı adam, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yaralı adamın, arkadaşlarından şikayetçi olmadığı öğrenildi.