İstanbul'da tartışmanın sonu kanlı bitti...
Esenyurt ilçesinde dün saat 09.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde, arkadaş oldukları öne sürülen 5 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi, Mısır uyruklu olduğu öğrenilen A.E.'ye saldırdı.
Esnaf yardım etti
Kavgada başından kesici aletle yaralanan A.E., Ahmed Arif Caddesi'nde bir esnaf tarafından fark edildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri tarafından kendine gelmesi beklenen yaralı A.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şikayetçi olmadı
A.E.'nin, kavga nedeniyle arkadaşlarından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
"Başında bir yarık ve elinde kesikler vardı"
Esnaf Hakan Toplu, "Yaralı haldeydi, başında bir yarık vardı, kanaması da vardı. Elinde kesikler vardı. Çevredeki arkadaşlar müdahale etti. Sonra polis ve ambulans çağırdılar." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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