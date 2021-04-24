İstanbul'da tartıştığı eşini balkonda darbetti

İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu karı kocanın kavgası balkona taşındı.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Suriye uyruklu çiftin tartışması kavgaya döndü.

Balkona çıkarak yardım isteyen eşini darbeden şüpheli, çevrediklerin polise haber vermesi üzerine kaçtı. Ekipler kadını alarak polis merkezine götürdü.

ÇEVREDEKİLER ÇIĞLIK SESİNİ DUYDU

Dün akşam saatlerinde Sultangazi'de 7 katlı bir apartmanın 2. katında oturan Suriye uyruklu çift tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine balkona çıkan kadın çevredekilerden yardım istedi.

Şüpheli, eliyle kadının ağzını kapatarak bağırmasını engellemeye çalıştı. Çığlık sesini duyan çevredekiler şiddet uygulayan kişiye tepki göstererek polise haber verdi.





TEPKİLER ÜZERİNE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tepkiler üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını alıp polis merkezi amirliğine götürdü. Polis ekiplerinin şiddet uygulayan kişiyi yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.





"PEŞİNE DÜŞTÜK AMA.."

Yaşananları anlatan Yunus Doğan, "Parkta arkadaşlara oturuyorduk. Kadının çığlık sesini duyduk. Sese doğru geldiğimde bir kadının balkonda darp edildiğini gördük. Kendisine tepki gösterdik. O da bize kadının deli olduğunu söylüyordu ama şiddet uygulaya devam ediyordu. Polise haber verdik. Adam aşağı inerek kaçmaya başladı. Biz de peşinden koştuk ama yakalanmadı. Polis geldi. Kadını karakola götürüldü." dedi.





CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKİLDİ

Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, balkona çıkan kadının kocası tarafından ağzı kapatıldığı kadının ise yardım istediği görüldü.



