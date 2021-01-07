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- İstanbul’da tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı
İstanbul’da tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı
- İHA
- 07.01.2021 - 12:11
- Güncelleme : 07.01.2021 - 12:21
İstanbul E-5 karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkisinde 34 BCG 955 plakalı motosikletle seyir halinde olan Rıfat Ateşoğlu (25), sinyal vermeden önüne kıran sürücüsüyle sözlü olarak tartıştı.
Trafikte yaşanan tartışmanın ardından Ateşoğlu yoluna devam ederken, tartıştığı bir sürücü takibe başladı.
MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP KAÇTI
Takip devam ettiği esnada araçların arasında “makas” atmaya başlayan sürücü, direksiyonu Ateşoğlu’nun üzerine kırdı.
Çarpma sonucu Ateşoğlu, yere savrularak yaralandı.
Sürücü olayın ardından kaçtığı ve genç motosikletlinin ölümden döndüğü kaza ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı İZLE
POLİS, MAGANDA SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE
Kazanın ardından Ateşoğlu, Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine çarpan 34 YN 0816 plakalı araç sürücüsü hakkında “kasten yaralama” suçundan ifade vererek şikayette bulundu.
Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.