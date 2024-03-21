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İstanbul'da tartıştığı müşterisine kurşun yağdırdı

İstanbul'da tartıştığı müşterisine kurşun yağdırdı Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı müşterisinin üzerine ateş açan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurşunların isabet ettiği ve bacağından yaralanan adam tedavi altına alındı.