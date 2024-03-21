İstanbul'da taraflar arasında çıkan tartışmada kan aktı...
Kadıköy ilçesinde saat 11.00 sıralarında, cadde üzerinde esnaf olduğu belirtilen şahıs ile vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Müşterisine kurşun yağdırdı
Taraflar arasında dükkanda başlayan tartışma kısa süre içinde hararetlenerek sokağa taştı.
Esnaf olan vatandaş, yanında taşıdığı silahla tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurşunlar bacağına isabet etti
Bacağından yararlanan vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken silahlı şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.
O anlar kamerada
İkili arasında yaşanan o anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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