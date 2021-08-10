İstanbul'da tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklandı

Kız arkadaşını bıçakla karnından yaralayan ve gözaltına alınan taksi sürücüsü Soner B., genç kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

İstanbul'da yaşayan Kübra S. (26) ve taksi şoförü olan sevgilisi Soner B. (44), Kağıthane ilçesindeki arkadaşlarının evinde alkol aldıktan sonra geceyi de orada geçirip sabah saatlerinde evden çıktı.

Yolda yürüyen ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Soner B., Kübra S.’yi bıçakla karnından yaraladı. Kübra S., çığlık atarken saldırgan sevgili bıçağı yere atıp bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kadını ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da tartıştığı sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

AYNI GÜN YAKALANDI

Çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Kübra S.'nin ifadesine başvurdu. İfade üzerine çevrede çalışma yapan Kağıthane Mobil Park polisi, Soner B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

İfadesi alınan Soner B., suçlamaları kabul etmedi. Kübra S. ise kendisine saldıran sevgilisi Soner B.’den şikayetçi olmadı. Öte yandan çalışmaların ardından savcılık talimatıyla gözaltında tutulan Soner B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Soner B. hakkında, 60 gün uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.