İstanbul'da tartıştığı sürücünün yolunu kesti, tehdit etti İstanbul'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerden biri yol kavgası yaşadığı aracın önünü kesip, kapısını açmayan sürücüyü tehdit etti. Aracından inmeyen sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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DHA

İstanbul'da dün öğle saatlerinde Ataşehir'de seyir halindeki bir aracın sürücüsü, sağ şeritten sol şeride geçmek istedi.

Bu sırada orta şeritten giden otomobil sürücüsü, trafikten dolayı yol vermedi. Yol isteyen sürücü, 500-600 metre sonra kendisine yol vermediğini iddia ettiği aracın önünü kesti ve aşağı indi.

Yol vermeyen sürücünün kullandığı aracın yanına giderek aşağı inmesini istedi.

Önünü kesti: Tehditler savurdu

Otomobildeki sürücü ise araçtan inmeyeceğini söyleyerek cep telefonuyla o anları görüntülemeye başladı.

Buna sinirlenen diğer sürücü, aracından cep telefonunu alarak geri geldi ve diğer aracın fotoğrafını çekerek "Ben seni akşam nasıl buluyorum, aldım plakanı" dedi.

Bu sırada sinirlenen sürücünün yanındaki diğer kişi de araçtan inerek diğer aracın kapısını açmaya çalıştı.

Daha sonra sürücü ve yanındaki kişi kendi araçlarına geri döndü ve olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananları aracından inmeyen sürücü cep telefonuyla kaydetti.

Aracı yumrukladı

Öte yandan bir diğer yol kavgası da Yenisahra Mahallesi D-100 karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı.

Yol verme nedeniyle hafif ticari araç sürücüsü ile cip sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Cip sürücüsü, tartıştığı kişinin aracını yumrukladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)