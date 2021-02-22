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    İstanbul'da tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek kediye saldırdı

    Sultangazi ilçesinde ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek mahallelilerin beslediği kediye saldırdı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 01:32
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 01:41
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    İstanbul'da tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek kediye saldırdı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek sahibi tarafından tasmasız olarak gezdiriliyordu.

    Mahallelilerin beslediği kediyi gören köpek, kediye saldırdı.

    ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Görüntüde köpeğin kediye saldırdığı ve kanlar içindeki hayvanın can çekiştiği görülüyor. Öte yandan olaya ilişkin vatandaşların şikayetçi olduğu ve karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.

    İstanbul'da tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek kediye saldırdı VİDEO

    ''TEKMELEDİK, SOPA VURDUK KURTARAMADIK''

    Olaya şahit olan vatandaşlardan biri kediyi köpekten kurtarmaya çalıştığını söyleyerek, “Tekmeledik, sopa vurduk kurtaramadık. En sonunda arkadaşlar kediyi alıp götürdüler veterinere.

    Mahalle sakini olarak şikayetçiyiz istemiyoruz burada. Çocuklarımızdan birini yakalasaydı ne yapacaktık?” dedi.

    ''TASMASIZ GEZDİRİYORDU''

    Köpeğin kediye saldırısını cep telefonu ile çeken çocuk ise, “Olayı ilk gördüğümde çekmeye başladım.

    Kediyi ısırdı sahibi buna rağmen köpeğin uzaklaştırmadı. Küçücük çocuk pitbullu tasmasız gezdiriyordu” şeklinde konuştu.

    İstanbul da tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek kediye saldırdı #1

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