İstanbul’da tedavüldeki paraları satan şahsa gözaltı

Topladığı 70 kilogram bozuk paranın kilosunu 70 liradan hurdacıya satan Meshud A., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İstanbul polisi, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde belirlenen bir adrese giden Mobil Park timi, iş yeri sahibi Ramazan Y.’nin yanında bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.

2 şüpheliye gözaltı

Ramazan Y., polis ekiplerine paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 liraya aldığını söyledi. Bunun üzerine Beyoğlu polisi, Ramazan Y. ve paraları hurdacıya getiren Meshud A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

İHA'nın haberine göre şahıslara, "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın