JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyoda çıkar amaçlı suç örgütü kurarak tefecilik yapan ve mağdurlara zorla senet imzalatan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; (4) şüphelinin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak insanlara yüksek faizle para verip, zorla senet imzalattığı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Silivri ve Çatalca'da faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İKAMETLERİNE BASKIN YAPILDI

Ekipler, Silivri'de 4, Çatalca'da ise 2 olmak üzere toplam 6 ikamet ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tefecilere operasyon

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 32 adet 9 mm fişek, dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ve satış sözleşmesi, çeşitli bankalara ait dekontlar, mağdurların listesinin bulunduğu ajanda ile küçük kağıtlara tatbik edilmiş imza örnekleri ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan 4 şüpheli TC 220 ve 148/2 maddelerine istinaden (Tefecilik suçunu örgütlü işleme ve zorla senet imzalatma) ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.





