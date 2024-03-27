İstanbul'da "tehdit edildim" dedi... Bir gün sonra dayak yedi Şanlıurfa’dan Büyükçekmece’ye kadar husumetlileri tarafından takip edildiğini söyleyen kamyon sürücüsü, mal almaya geldiği iş yerinin önünde önce tehdit edildi ardından darbedildi.

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DHA

İstanbul Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde H.K. isimli kamyon şoförü, Şanlıurfa’dan mal almaya geldiği un fabrikası bahçesinde husumeti bulunan yakın akrabaları tarafından tehdit edildi.

Bölgede bulunan vatandaşların araya girmesiyle akrabaları olay yerinden ayrıldı.

Ancak H.K., bir gün sonra ise yine aynı iş yerinin önüne gelen 2 kişi tarafından darbedildi.

Araya girenlere rağmen şahıslar H.K.’yı yere yatırıp yüzünü tekmeledi.

Dövüp kaçtılar

Copla da darbedilen kamyon sürücüsü yine araya giren başka vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

H.K. polise olayla ilgili şikayetçi olurken şahıslar kaçtı. Şahısların yakalanma çalışması devam ediyor.

O anlar kaydedildi

H.K.’nın 2 şahıs tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, elinde cop olan bir şahısın H. K.'yı darbettiği yere düştükten sonra diğer şahısın yüzünü tekmelemesi de yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)