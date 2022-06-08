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- İstanbul'da, tekerleği sökülen araçtan 121 kilo 400 gram eroin çıktı
İstanbul'da, tekerleği sökülen araçtan 121 kilo 400 gram eroin çıktı
- 08.06.2022 - 12:16
İstanbul’da, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde, 21 Mayıs tarihi akşam saatlerinde polis ekipleri, Irak plakalı bir aracın çalınmak istendiği ihbarı üzerine olay yerine geldi.
Hırsızlık ihbarına gelen ekipler, farklı bir durumla karşılaştı.
İHA’nın haberine göre; yabancı plakalı aracın arka teker kısmında şüpheli bir şahsın olduğu görüldü.
Sol arka tekerin söküldüğü görüldü
Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada sol arka tekerinin söküldüğü ve yerde bir çanta olduğu fark edildi.
Aracın arka kısmından, 121 kilo 400 gram eroin çıktı
Tekerleği söken ekipler, aracın arka kısmında toplam 121 kilo 400 gram eroin olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Hozan Aariskan adlı Irak asıllı Türk vatandaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.
Yakalanan şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, uyuşturucunun İstanbul’da teslim edileceği diğer kişiler araştırılıyor.