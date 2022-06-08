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    İstanbul'da, tekerleği sökülen araçtan 121 kilo 400 gram eroin çıktı

    Hırsızlık ihbarına giden ekipler, aracın arka tekerinin söküldüğünü ve yanında bir çanta olduğunu görünce araştırma yaptı. Tekerleği sökülen aracın arka kısmından, 121 kilo 400 gram eroin çıktı.
    • 08.06.2022 - 12:16
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    İstanbul'da, tekerleği sökülen araçtan 121 kilo 400 gram eroin çıktı

    İstanbul’da, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde, 21 Mayıs tarihi akşam saatlerinde polis ekipleri, Irak plakalı bir aracın çalınmak istendiği ihbarı üzerine olay yerine geldi.

    Hırsızlık ihbarına gelen ekipler, farklı bir durumla karşılaştı.

    İHA’nın haberine göre; yabancı plakalı aracın arka teker kısmında şüpheli bir şahsın olduğu görüldü.

    Sol arka tekerin söküldüğü görüldü

    Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

    Otomobilde yapılan aramada sol arka tekerinin söküldüğü ve yerde bir çanta olduğu fark edildi.

    Aracın arka kısmından, 121 kilo 400 gram eroin çıktı

    Tekerleği söken ekipler, aracın arka kısmında toplam 121 kilo 400 gram eroin olduğunu belirledi.

    Gözaltına alınan Hozan Aariskan adlı Irak asıllı Türk vatandaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

    Yakalanan şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.

    Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, uyuşturucunun İstanbul’da teslim edileceği diğer kişiler araştırılıyor.

    İstanbul da, tekerleği sökülen araçtan 121 kilo 400 gram eroin çıktı #1


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