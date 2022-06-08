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İstanbul'da, tekerleği sökülen araçtan 121 kilo 400 gram eroin çıktı

İstanbul'da, tekerleği sökülen araçtan 121 kilo 400 gram eroin çıktı

Hırsızlık ihbarına giden ekipler, aracın arka tekerinin söküldüğünü ve yanında bir çanta olduğunu görünce araştırma yaptı. Tekerleği sökülen aracın arka kısmından, 121 kilo 400 gram eroin çıktı.