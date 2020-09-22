Dolar
7.6492
0.224%
Euro
8.9763
-0.0367%
Altın
1902.38
-0.5234%
Borsa
1093.7
0.6135%
G. Altın
469.143
-0.0711%
Bitcoin
79775.32
-1.5588%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada

    İki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 09:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada

    İstanbul Arnavutköy, boks ringini aratmayan kavgaya sahne oldu.

    Fatih Caddesi'nde karşılaşan yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine çevrede buldukları sopa ve bıçakla saldırdı.

    YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

    Cadde ortasındaki kavgaya vatandaşlar müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

    Kavga sırasında bir kişi yediği yumruk ve tekme darbeleri sonrasında kendini toparlamakta güçlük çekti, trafikte bekleyen araçların altına düştü.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Taraflar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayrıldı.

    Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada VİDEO

    İstanbul da tekme tokat kavga kamerada #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir