İki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

İstanbul Arnavutköy, boks ringini aratmayan kavgaya sahne oldu.

Fatih Caddesi'nde karşılaşan yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine çevrede buldukları sopa ve bıçakla saldırdı.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Cadde ortasındaki kavgaya vatandaşlar müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

Kavga sırasında bir kişi yediği yumruk ve tekme darbeleri sonrasında kendini toparlamakta güçlük çekti, trafikte bekleyen araçların altına düştü.

KAVGA ANI KAMERADA

Taraflar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayrıldı.

Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada VİDEO