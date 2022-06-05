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    İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga

    Kadıköy'de dün gece saatlerinde bir grup gencin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • 05.06.2022 - 17:38
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    İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga

    Olay dün gece saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde meydana geldi.

    Bir grup gencin tekmeli, yumrukla kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Elindeki sandalyeyle kavga etti

    DHA'ya göre görüntülerde bir kişinin elindeki sandalyeyle kavga ettiği kişiye vurduğu, yere düşen gencin kalkarak kendisine vuran kişiyi kovaladığı görülüyor.

    İstanbul da tekmeli yumruklu kavga #1

    İstanbul da tekmeli yumruklu kavga #2

    İstanbul da tekmeli yumruklu kavga #3


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