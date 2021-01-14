Bir kuryenin motosikletine bıraktığı cep telefonunu çalan hırsızın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli yarım saat içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Dün saat 13.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi Taşatpaşa Caddesi üzerinde motosikletli kuryelik yapan Bünyamin B., bir şeyler satın almak için markete girdi.

Telefonunu motosikletin üstünde bırakan B. alışveriş yaptığı esnada hurdacı görünümlü bir hırsız motosikletine yanına yanaştı.

Üzerinde cep telefonunu gören şahıs, kaşla göz arasında telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHBARDA BULUNDU

Olayın ardından motosikletine geri dönen B.’nin “motorumdan telefonum çalındı” ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kamerasından şahsın eşkalini belirleyerek bölgedeki ekiplere aktardı.





YARIM SAATTE YAKALANDI

Eşkalini duyan Kağıthane polisi, olayın yaşandığı cadde üzerinde arama ve yakalama çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sürdüğü esnada eşkale uyan şahsın el arabasıyla cadde üzerinde seyrettiğini gören polis, hemen durdurarak üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda çaldığı cep telefonu ele geçirilirken hırsız Regaip S. ise yakalandı.

İstanbul'da telefon hırsızı, yarım saatte yakalandı VİDEO









ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Gültepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Regaip S., adliyeye sevk edildi.



