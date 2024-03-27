İstanbul'da telefon kılıfı kavgası! Kadın müşteriyi darbeden şüpheli adliyede Fatih'te esnafla kadın müşterinin telefon kılıfı iadesi nedeniyle çıkan tartışmada gözaltına alınan iş yeri çalışanı A.Ü.Ş., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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DHA

İstanbul'da bugün bir dükkanda yaşanan tartışma, sokağa taştı..

Fatih ilçesi Malta Çarşısı'nda, geçtiğimiz gün telefoncuya gelen kadın müşteri, iki kılıf almak istedi. Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi.

Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı.

Kılıfı iade etmek istedi, kavga çıktı

Dün öğle saatlerinde tekrar dükkana gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı. Tartışma sırasında tezgaha vuran kadına esnaf kılıfları attı.

Kadın ise kılıfları alarak dükkan içine fırlattı. İade edilen kılıf için esnafın 100 lira verdiği ancak kadının 50 lira daha istediği iddia edildi. Dükkanda arbede çıktı.

Yere düşen kadını darbetti

İtişmeler sırasında taraflar birbirine vurdu. Olay kapı önünde de sürdü. Bu sırada esnafın akrabası olduğu öne sürülen bir kişi daha olaya dahil oldu. Kadına vuran bu kişiye kapı önünde kadını beklediği belirtilen bir erkek tepki gösterdi.

Cep telefonu kılıfı satan esnaf ve yakını ile kadın ve onu bekleyen erkek arasında kavga büyüdü. İtişmeler sırasında kadın yere düştü. Düşen kadını elinden tutarak yerde sürükleyen esnaf, verdiği parayı geri almaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kadın yerden kalkarak sokaktan uzaklaştı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu belirlendi.

A.Ü.Ş.'nin olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)