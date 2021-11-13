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    İstanbul'da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı

    Cep telefonu çalınan genç şikayette bulunduğu hırsızın arkadaşları tarafından darbedilerek kaçırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 10:32
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    İstanbul'da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı

    Beyoğlu'nun Kulaksız mahallesinde yaşanan olayda, Mahmut .Y. adındaki genç, tanımış olduğu İmam A.'nın cep telefonunu çaldığı yönündeki şikayetiyle emniyete başvurdu.

    Mahmut Y. şikayetinden 2 gün sonra yolda yürürken, İmam A.'nın arkadaşları taksiyle yanından geçti.

    Mahmut Y.'yi gören grup, taksiden inerek şikayetini geri çekmesi yönünde uyarıda bulundu.

    DARBEDİLİP KAÇIRILDI

    Mahmut Y.'nin şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirtmesiyle, İmam A'nın arkadaşları tarafından darbedildi. Öfkeli grup darbın ardından Mahmut Y.'yi zorla taksiye bindirerek kaçırdı.

    Ekiperce yapılan çalışmalar sonucunda şahısların  Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti.

    İstanbul'da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı VİDEO


    YERİ TESPİT EDİLDİ

    Kent genelinde sürdürülen arama çalışmalarında saldırgan grup ile Mahmut Y.'nin yeri tespit edildi.

    Mahmut Y.’nin tedirginliğini fark eden ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı.

    Emniyette şikayetinden vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikayetçi oldu.

    İstanbul da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı #1

    HIRSIZ YAKALANDI

    Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.’nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.

    Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı.

    İstanbul da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı #2

    2 KİŞİ CEZA EVİNDE

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmam A. ve Murat T. “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    İstanbul da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı #3

    İstanbul da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı #2

    İstanbul da telefonu çalınan şahıs, hırsızın arkadaşları tarafından darbedilip kaçırıldı #5

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