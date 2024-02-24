İstanbul'da TEM otoyolunda peş peşe kaza: Trafik kilitlendi Kadın sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına düştü. Polis ekipleri bölgede çalışma yaparken aynı noktada iki otomobil daha kaza yaptı.

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DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bu sabah saatlerinde kaza yaşandı.

TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana gelen kazada aracın sürücüsü Maidenur Bayram bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Bayram, otomobiliyle bariyerlere çaptıktan sonra su kanalına düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kaza daha yalandı

Polis ve yol bakım ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yola dubalar koyarak önlem aldı.

Kaza yapan aracın kaldırılması için çekici beklendiği sırada, aynı noktada sol şeritte iki otomobil kaza yaptı. Kaza yapan otomobillerden birinin içinde bulunan aile büyük panik yaşadı.

O anlar kamerada

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak kaza yapan araçtaki çocuklu aileyi kendi araçlarına aldı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza kameralara yansıdı.

"Hala olayın şokundayız"

Kazaya karışan araç sürücüsü Erhan Tunar, "Her şey anlık oldu. Bu kazayı gören birileri herhalde önümde durdu. Mesafede kısalınca tabii... Normalde takip mesafesine dikkat eden birsiyim. Ama kaçamadım. Çok hızlı oldu her şey, hala olayın şokundayız. Çok şükür herhangi bir yaralanma yok." dedi.

"Bayağı hızlı çarptı"

Murat Uslu kazanın şokunda olduğunu söyleyerek, "Sol şeritten ilerliyordum. Arkadan gelen araç bayağı hızlıydı, çarptı. Ben yaralı değilim, inşallah onlarda da bir şey yoktur." diye konuştu.

Trafik kilitlendi

Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)