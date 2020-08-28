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    İstanbul'da terör operasyonu: 30 gözaltı

    İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 30 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 28.08.2020 - 22:43
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    İstanbul'da terör operasyonu: 30 gözaltı

    İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    30 KİŞİ GÖZALTINDA

    Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ve izinsiz gösterilere yapılan müdahalelerde 30 kişi gözaltına alındı.

    Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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