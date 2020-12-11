İstanbul'da terör örgütlerine eş zamanlı operasyon

18 adrese gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 11 kişi yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ, HTŞ, FEC, NC terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütleri ile bağlantılı oldukları ileri sürülen radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda ekipler, özellikle son süreçte Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabilecekleri öne sürülen şahısların yakalanmasına yönelik Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultanbeyli, Kağıthane ilçelerinde 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

11 GÖZALTI

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve iki kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 16 fişek ele geçirildi.

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