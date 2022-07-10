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    İstanbul'da terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı

    İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına esnaftan silah zoruyla haraç topladığı ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.
    • 10.07.2022 - 19:39
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 20:20
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    İstanbul'da terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında Gazi Mahallesi çevresinde faaliyet gösteren ve örgüt adına esnaftan silah zoruyla haraç topladığı ileri sürülen C.K. adlı DHKP-C üyesinin saklandığı yer tespit edildi.

    Örgüt adına haraç topluyordu

    Söz konusu ilçe sınırları dahilinde terör örgütü adına silah zoruyla haraç topladığı öne sürülen şüphelinin, Eyüpsultan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

    DHKP-C adına birçok eylem ve faaliyeti olduğu düşünülen ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan uzun süredir aranan C.K., ifadesi alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre zanlı, sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı #1

    İstanbul da terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı #2


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