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- İstanbul'da terör örgütü üyesi firari avukat sahte kimlikle yakalandı
İstanbul'da terör örgütü üyesi firari avukat sahte kimlikle yakalandı
Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis tarafından sahte kimlikle yakalanan Kamuran N., tutuklandı.
- 06.05.2022 - 17:43
- Güncelleme : 06.05.2022 - 17:53
Terör örgütü, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Avukat Kamuran N., İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yakalandı.
Tavırları şüphe çektiği için güvenlik timlerinin kimliğini kontrol etmek istediği Kamuran N., Özgür Y. adına düzenlenmiş sahte kimliğini verdi.
Polislere sahte kimlik verdi
Kimliği inceleyen ekipler, yaptıkları araştırmada, sahte olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Kamuran N.'nin, silahlı terör örgütü TKP/ML üyeliğinden 3 yıldır firari olduğu tespit edildi.
Cezaevine gönderildi
DHA'nın haberine göre; Adliyeye sevk edilen Avukat Kamuran N., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.