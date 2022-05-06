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İstanbul'da terör örgütü üyesi firari avukat sahte kimlikle yakalandı

İstanbul'da terör örgütü üyesi firari avukat sahte kimlikle yakalandı

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis tarafından sahte kimlikle yakalanan Kamuran N., tutuklandı.