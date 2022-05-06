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    İstanbul'da terör örgütü üyesi firari avukat sahte kimlikle yakalandı

    Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis tarafından sahte kimlikle yakalanan Kamuran N., tutuklandı.
    • 06.05.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:53
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    İstanbul'da terör örgütü üyesi firari avukat sahte kimlikle yakalandı

    Terör örgütü, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan Avukat Kamuran N., İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yakalandı.

    Tavırları şüphe çektiği için güvenlik timlerinin kimliğini kontrol etmek istediği Kamuran N., Özgür Y. adına düzenlenmiş sahte kimliğini verdi.

    Polislere sahte kimlik verdi

    Kimliği inceleyen ekipler, yaptıkları araştırmada, sahte olduğunu belirledi.

    Gözaltına alınan Kamuran N.'nin, silahlı terör örgütü TKP/ML üyeliğinden 3 yıldır firari olduğu tespit edildi.

    Cezaevine gönderildi

    DHA'nın haberine göre; Adliyeye sevk edilen Avukat Kamuran N., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    İstanbul da terör örgütü üyesi firari avukat sahte kimlikle yakalandı #1


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