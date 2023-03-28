İstanbul'da teröre karıştın yalanıyla vurgun: 720 bin lira Yaşlı adamı arayarak terör örgütüne karıştığını söyleyen çete 720 bin lira vurgun yaptıktan kısa süre yakalandı. Ekipler konuya ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

DHA

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çetelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen vatandaşlar kendisini polis olarak tanıtan şahıslara inanmaya devam ediyor.

Dolandırıcı çetesinin yeni hedefi İstanbul'da oldu.

Terör örgütüne karıştın dedi

Terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek korkutulan Ş.K., kendisine verilen banka hesabına tüm parasını gönderdi.

Ekipler şüpheliye ulaştı

Polis, paranın gönderildiği banka hesabının kime ait olduğunu belirleyerek şüpheli Harun Y.'ye ulaştı.

720 bin lira dolandırdı

İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K. adlı adam, telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu.

"Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim"

Kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini belirten Ş.K. şu şekilde konuştu:

Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm parasını kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi.



Bankada tüm paramı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim.

Şüpheli gözaltına alındı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen 39 yaşındaki Harun Y.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çalışmalar devam ediyor

Polis, dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.