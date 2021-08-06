İstanbul'da tesettürü nedeniyle plaja alınmadı

Kilyos'ta bulunan bir plaja giden Zuhal Fidan, çirkin bir uygulamaya maruz kaldı. Başörtüsü nedeniyle kapıdan geri çevrilen kadın, zabıta ve CİMER'e şikayette bulundu.

İstanbul'da yaşayan Mükremin Fidan ve Zuhal Fidan ile 3 çocuğu, Kilyos'ta bulunan bir plaja girmek istedi ancak aşağılayıcı bir cevapla karşılaştı.

34 yaşındaki Zuhal Fidan, "Bu plaja tesettürlüler alınmıyor" denilerek görevliler tarafından içeri alınmadı.

Fidan ailesi başka bir plaja geçti. Ardından aile kendilerini içeri almayan plaj görevlilerini, zabıta ve CİMER'e şikayet etti.

"GERÇEKTEN ÇOK KIRICI BİR ŞEYDİ"

Plaja alınmadığı iddia edilen Zuhal Fidan, "Hayatımda ilk defa bir şeyle karşılaşıyorum. Gerçekten çok kırıcı bir şeydi. Çocuklarımın gözü önünde böyle bir durum yaşanması garip hissettirdi. Bu dönemde hala böyle bir şeyin yaşanmış olduğuna şahit olmak çok şaşırtıcı. Bizim haşema giyerek serinlemeye hakkımız yok mu? Mayo, bikiniyle denize giren hiçbir kardeşime 'sen neden böyle giyiyorsun' demiyorum. Ben haşemayla giriyorsam buna iğrenç bir gözle bakılmaması gerekiyor. Bu bir ırkçılık, nasıl siyahi birine ABD'de 'Restorana siyahiler giremez' diyorlarsa, sizce bunun bundan bir farkı var mı?" diye konuştu.

"EŞİM KENDİNİ SUÇLU GİBİ HİSSETTİ"

Mükremin Fidan da "Eşim ve çocuklarımla birlikte Kilyos'a denize girmeyi arzu ettik. Oraya gittik, aracımızı park ettik. Biri yanımıza koşarak geldi 'Tesettürlüleri denize almıyoruz' dedi. Koşmasının sebebi de bizim görünmememizi bile istemedi. Ben şok oldum, eşim de çocuklar da çok kötü oldu. Eşim kendini suçlu gibi hissetti. Bizi gelip uyaran görevli annesinin de başörtülü olduğunu, bu kuraldan pek haz etmediğini, tesettürlü kişileri plaja almadıklarını söyledi. Bana bu kural garip geldi. Çünkü halka açık, ücrete mukabil girilen bir yere 'bunlar girebilir, şunlar giremez' denmesi benim anlayamadığım bir şey. 'Tesisimiz dolu denmiş' olsa biz de geri döner giderdik. Böyle bir yaklaşım bile yok, buna bile gerek görmüyorlar. Açık açık 'Tesettürlüleri biz bu plaja almıyoruz' diyorlar. İşletmeyi aradım 'Tesettürlüleri buraya almıyormuşsunuz? Doğru mu bu?' dedim, 'Evet doğru, tesettürlü insanları buraya almıyoruz' dedi. Biz bu işletmeyi elit kaliteli bir yer yapmaya çalışıyoruz derken, tesettürlüler elit olamıyor mu? 'Buraya açık olanlar giremez' dese yine aynı şey, buna da tepki göstermek gerekir" ifadelerini kullandı.

"KAPASİTE DOLUNCA GELENLERİ GERİ ÇEVİRİYORUZ"

İddialarla ilgili konuşan plajın İşletme Müdürü Taner Demirer "Bu konunun tamamen yanlış anlaşıldığını söyleyebilirim. Biz plaj olarak tüm insanlara kapılarımız açık. Burada biz ayrım yapmıyoruz. Pandemiden dolayı şu anda sınırlı sayıda şezlong olduğu için, yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. İnsanlar şu anda plajlara akın ediyor. Gelen misafirlerimizin; kapalı açık, kapalı, oralı, buralı diye bir ayrımı söz konusu değil. Kapasite dolduktan sonra gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. 7-24 kameralarla izlenebilen bir dükkan. Şunu size gösterebilirim, içeride kapalı misafirler de var. Bunların görüntüleri de mevcut. Kimseye 'siz kapalısınız, sizi alamayız' gibi bir karar yok" şeklinde konuştu.