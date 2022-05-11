Petrol
108.02
5.43%
Euro
16.12
0.23%
Dolar
15.27
0.18%
Altın
910.14
0.86%
Borsa
2454
-1.45%
Bitcoin
483.958
-2.14%
BTXN Coin
12.13
-17.59%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İstanbul'da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit

    İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki tır, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki 2 polisten 1'i şehit olurken 1'i yaralandı.
    • 11.05.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 19:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit

    Saat 17.00 sıralarında  İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, trafikte bir otomobilin sıkıştırmasıyla sürücüsünün hamle yaptığı tır, üzerinde Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman adlı yunus polislerinin olduğu motosikletle çarptı.

    Motosiklet metrelerce savruldu

    Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Ağır yaralı polis şehit oldu

    Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İstanbul'da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit VİDEO

    İstanbul da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit #1

    Tır sürücüsü ifadeye alındı

    Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tır ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    İstanbul da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit #2

    "Çok feciydi"

    Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan tır, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi.

    İstanbul da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit #3

    İstanbul da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit #4

    İstanbul da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit #5


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    İstanbul’da 441 göçmen daha yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul’da 441 göçmen daha yakalandı

    Yalın Belediyecilik yöntemi 196 milyon lira tasarruf sağladı
    Gündem

    Yalın Belediyecilik yöntemi 196 milyon lira tasarruf sağladı

    Görüş Bildir