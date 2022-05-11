İstanbul'da tır motosikletli yunus ekibine çarptı: 1 şehit

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki tır, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki 2 polisten 1'i şehit olurken 1'i yaralandı.

Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, trafikte bir otomobilin sıkıştırmasıyla sürücüsünün hamle yaptığı tır, üzerinde Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman adlı yunus polislerinin olduğu motosikletle çarptı.

Motosiklet metrelerce savruldu

Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı polis şehit oldu

Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Tır sürücüsü ifadeye alındı

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tır ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Çok feciydi"

Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan tır, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi.













