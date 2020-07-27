Markete giden şahıs, el çabukluğuyla tırnakçılık yaparak hırsızlık yaptı. Kasiyerin şaşkına döndüğü o anları iş yerinin güvenlik kameraları kaydetti.

İstanbul’da kimliği belirsiz kişi bir markete girdi.

Markette alışveriş yapan şahıs, kasada duran kasiyere alışveriş parasını uzattı.

EL ÇABUKLUĞUYLA PARAYI ÇALDI

Kasiyerin paranın eksik olduğunu söylemesi üzerine şahıs parasını geri istedi. El çabukluğu ile kasiyerin verdiği parayı cebine atan şahıs, kasiyerin uzattığı para üstünü tekrar saymak için istedi.

Bunun üzerine elindeki parayı iş yeri sahibine gösteren şahıs, el çabukluğuyla paraları cebine koyarak marketten ayrıldı.

İstanbul'da tırnakçılık yöntemi ile marketten para çaldı VİDEO



GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

El çabukluğu ile para hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın markette kasiyerin yanına gelmesi ve tırnakçılık ile bir miktar parayı cebine koyması görülüyor. Şüpheli şahsın bir ara kameraya baktığı da dikkat çekti.



