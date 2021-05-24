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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:11
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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

    Türkiye'de tam kapanmanın ardından, kademeli normalleşme başladı. Kademeli normalleşme kapsamında, hafta sonu yasakları devam ediyor.

    Ekipler, hafta sonu yasaklarının ardından toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimleri yaptı.

    ÇOK SAYIDA ARAÇ DENETLENDİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı ViDEO

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #1

    BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE'DE DENETİM

    Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde koronavirüs denetimi yapıldı. Durdurulan otobüslerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

    Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #2

    VATAN CADDESİ'NDE DENETİM

    Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.

    Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #3

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #4

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #5

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #6

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #7

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #8

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #9

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı #10

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