Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında uyuşturucu satan torbacı ile güvenlik görevlisi arasında başlayan kavgaya sokaktaki diğer görevlilerinde katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi’nde gece kulüplerinin olduğu bir sokak, büyük bir kavgaya sahne oldu.

Mekanların önünde uyuşturucu madde satan şahsı, bir mekanın güvenlik şefi darbederek sokağa attı.

Yaşanan olayın ardından ise torbacı ilk olarak sokaktan ayrıldı.

Daha sonra tekrar gelen torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısıyla mekanın güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

İstanbul’da torbacı ile güvenliklerin kavgası VİDEO

Taraflar birbirine girdi, meydan kavgası çıktı

Güvenlik görevlileriyle darbedilen şahıs arasında tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine girmesinin ardından sokakta bulunan bütün mekanların güvenlik görevlilerinin kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga, dakikalarca sürdü.

Tam bitti derken sokaktan çıkan bir kişi, kavgaya karışan bir şahsa tekrar saldırınca kavga tekrar alevlendi.

Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı

Dakikalarca süren kavga, sokak içerisinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Darbedilen şahıslar kendi imkanlarıyla sokaktan ayrılırken, güvenlik görevlileri ise görevlerinin başına döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları belirlemek için sokak içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan incelemede polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları tek tek belirleyerek gözaltına aldı.

O anlar kamerada

Beyoğlu’nda eğlence mekanları önünde yaşanan meydan kavgası ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şahısların ilk olarak tartıştığı daha sonra bir şahsın darbedildiği, sonrasında ise şahsın tekrar gelerek tartışma başlatması üzerine kavganın çıktığı görülüyor.

Ayrıca yaşanan kavga anı ise güvenlik kameralarındaki görüntülerin arasında yer aldı.



