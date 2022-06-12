- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da torbacı operasyonu: 196 gözaltı
İstanbul'da torbacı operasyonu: 196 gözaltı
Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı kapsamında yapılan operasyonlarda kilolarca madde ele geçirilirken 196 şüpheli de tutuklandı.
- 12.06.2022 - 14:20
İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.
Kilolarca madde ele geçirildi
Yapılan aramalarda; 2 kilo 337 gr esrar, 700 gr kokain, 225 gr sentetik kannabinoid, 70 gr metamfetamin, 54 gr eroin,10 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 59 adet fişek, 41 bin 625 TL 1.074 dolar ve 50 euro ele geçirildi.
196 şüpheliye gözaltı
Uygulamada toplam 3 kilo 386 gr uyuşturucu madde, 10 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 196 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
İHA'nın haberine göre; yakalanıp gözaltına alınan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.