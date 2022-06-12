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    İstanbul'da torbacı operasyonu: 196 gözaltı

    Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı kapsamında yapılan operasyonlarda kilolarca madde ele geçirilirken 196 şüpheli de tutuklandı.
    • 12.06.2022 - 14:20
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    İstanbul'da torbacı operasyonu: 196 gözaltı

    İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

    Kilolarca madde ele geçirildi

    Yapılan aramalarda; 2 kilo 337 gr esrar, 700 gr kokain, 225 gr sentetik kannabinoid, 70 gr metamfetamin, 54 gr eroin,10 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 59 adet fişek, 41 bin 625 TL 1.074 dolar ve 50 euro ele geçirildi.

    196 şüpheliye gözaltı

    Uygulamada toplam 3 kilo 386 gr uyuşturucu madde, 10 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 196 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edildiler

    İHA'nın haberine göre; yakalanıp gözaltına alınan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

    İstanbul da torbacı operasyonu: 196 gözaltı #1


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