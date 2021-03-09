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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak

Makas atarak diğer sürücüleri tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsü, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.