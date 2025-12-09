İstanbul'da trafik kazası sonrası tarafların kavga ettiği anlar kamerada

- Beylikdüzü'nde aynı yönde ilerleyen 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlar hasar gördü.
- Olay yerinde tartışan sürücüler kavga etmeye başladı ve polis müdahale etti.
- Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde, henüz bilinmeyen nedenle aynı istikamette ilerleyen 3 araç kaza yaptı.
Kazada yaralanan kimse olmazken araçlarda hasar oluştu.
KAZAYI UNUTUP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Kaza nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Anlaşma sağlayamayan taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Polis ekipleri kavgayı ayırırken yaşananlar, çevredeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.