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- İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı
İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı
Megakentin göbeğinde cep telefonu kamerasına yansıyan dehşet verici görüntüler, sosyal medyadan paylaşılırken, emniyet güçlerinin harekete geçmesi istendi.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 12:04
Şehir eşkıyalarının biri bitiyor, diğeri başlıyor...
Görüntüler İstanbul'dan... Trafikte başka önünde seyreden sürücüyle tartışan maganda, bir anda aracından indi ve bağırmaya başladı.
ELİNDEKİ BIÇAKLA SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Elindeki 30 santimlik bıçağı ile sürücüyü korkutmaya çalışan maganda, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı ViDEO
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI AYAĞA KALKTI
Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresini etiketleyerek magandanın bulunmasını istedi.