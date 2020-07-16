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    İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı

    Megakentin göbeğinde cep telefonu kamerasına yansıyan dehşet verici görüntüler, sosyal medyadan paylaşılırken, emniyet güçlerinin harekete geçmesi istendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 12:04
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    İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı

    Şehir eşkıyalarının biri bitiyor, diğeri başlıyor...

    Görüntüler İstanbul'dan... Trafikte başka önünde seyreden sürücüyle tartışan maganda, bir anda aracından indi ve bağırmaya başladı.

    ELİNDEKİ BIÇAKLA SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Elindeki 30 santimlik bıçağı ile sürücüyü korkutmaya çalışan maganda, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı ViDEO

    SOSYAL MEDYA KULLANICILARI AYAĞA KALKTI

    Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresini etiketleyerek magandanın bulunmasını istedi.

    İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı #1

    İstanbul'da trafik magandası bıçakla saldırmaya kalkıştı #2

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