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İstanbul'da trafik magandası kadın sürücü sınırları zorladı

İstanbul'da trafik magandası kadın sürücü sınırları zorladı

Kadın ve erkek sürücünün çarpıştığı kazanın ardında kadın şoför, erkek sürücünün kaputuna vurarak "İn aşağı" diyerek bağırdı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.