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    İstanbul'da trafik magandası kadın sürücü sınırları zorladı

    Kadın ve erkek sürücünün çarpıştığı kazanın ardında kadın şoför, erkek sürücünün kaputuna vurarak "İn aşağı" diyerek bağırdı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
    • 10.10.2022 - 20:27
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    İstanbul'da trafik magandası kadın sürücü sınırları zorladı

    İstanbul trafiğinde yaşanan yol verme tartışması, sosyal medyanın gündeminde...

    Şeridinde ilerleyen bir araç sahibi ile bir kadın sürücü, hafif şekilde çarpıştı.

    Meydana gelen kazanın ardından ikili, kısa bir süre tartıştı.

    Kadın bağırmaya başladı

    Tartışmanın ardından kadın sürücü aracından inerek erkek sürücüye bağırmaya başladı.

    Kadın aracın kaputuna vurdu

    Kadın şoför, "Kameram var hareketlerinize dikkat edin." diyen erkek sürücüye, aracının kaputuna vurarak cevap verdi ve "İn aşağı" diyerek bağırdı.

    Olay büyümeden çevredekilerin de müdahalesiyle sona erdi.

    İstanbul da trafik magandası kadın sürücü sınırları zorladı #1


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