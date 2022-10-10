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- İstanbul'da trafik magandası kadın sürücü sınırları zorladı
İstanbul'da trafik magandası kadın sürücü sınırları zorladı
Kadın ve erkek sürücünün çarpıştığı kazanın ardında kadın şoför, erkek sürücünün kaputuna vurarak "İn aşağı" diyerek bağırdı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
- 10.10.2022 - 20:27
İstanbul trafiğinde yaşanan yol verme tartışması, sosyal medyanın gündeminde...
Şeridinde ilerleyen bir araç sahibi ile bir kadın sürücü, hafif şekilde çarpıştı.
Meydana gelen kazanın ardından ikili, kısa bir süre tartıştı.
Kadın bağırmaya başladı
Tartışmanın ardından kadın sürücü aracından inerek erkek sürücüye bağırmaya başladı.
Kadın aracın kaputuna vurdu
Kadın şoför, "Kameram var hareketlerinize dikkat edin." diyen erkek sürücüye, aracının kaputuna vurarak cevap verdi ve "İn aşağı" diyerek bağırdı.
Olay büyümeden çevredekilerin de müdahalesiyle sona erdi.