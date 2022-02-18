İstanbul'da trafik magandasını sosyal medya paylaşımı yakalattı

Esenler'de trafikte makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan otomobilin sürücüsüne 2 bin 19 lira para cezası verildi.

İstanbul'da Esenler Hal-TEM bağlantı yolunda geçen salı günü bir sürücü, trafikte otomobiliyle makas atarak ilerledi.

Sürücü, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

EKİPLER SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ, HAREKETE GEÇTİ

Trafikteki makas anlarının sosyal medyaya düşmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda otomobilin sürücünün F.G. olduğunu tespit etti.

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2 BİN 19 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü F.G.'ye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin ardı ardına birden çok makas atmak"tan bin 823 lira, "Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek" maddesinden196 lira olmak üzere toplamda 2 bin 19 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü F.G., "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılabilmesi için Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.