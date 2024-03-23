DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı üzerinde ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı.
Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi.
Araçtan inip kadına saldırdı
Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı.
Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.
O anlar kamerada
Çevredeki vatandaşlar araya girerek İki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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