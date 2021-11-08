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    İstanbul'da trafikte makas atan magandaya 3 bin lira ceza

    Kartal D-100 Karayolu üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsa, toplamda 3 bin 568 lira idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 18:08
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    İstanbul'da trafikte makas atan magandaya 3 bin lira ceza

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, makas atan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetimlerine devam ediyor.

    Denetim sırasında ekipler, bir araç sürücüsünün D-100 Güney Kartal mevki'inde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

    Araç sürücüsünü takibe alan ekipler, güvenli bir bölgede aracı durdurdu.

    TOPLAM BİN 568 LİRA CEZA

    Sürücü M.K. isimli şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden bin 339 lira, ‘yakın takip’ten 144 lira, ayrıca ‘iki şeridi birden kullanmak’, ‘emniyet kemeri takmamak’ ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmaktan' toplamda 3 bin 568 lira idari para cezası kesildi.

    İstanbul'da trafikte makas atan magandaya 3 bin lira ceza VİDEO

    İstanbul da trafikte makas atan magandaya 3 bin lira ceza #1

    İstanbul da trafikte makas atan magandaya 3 bin lira ceza #2

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