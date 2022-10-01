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İstanbul'da trafikte makas atarken kaza yaptı
Bakırköy'de otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Kaza arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.
- 01.10.2022 - 11:02
- Güncelleme : 01.10.2022 - 11:09
İstanbul'da bulunan Bakırköy Kennedy Caddesi'nde 29 Eylül Perşembe günü saat 17.00 sıralarında ilerleyen sürücü, makas attıktan sonra ikinci kez aynı hareketi yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yol ortasında savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
O anlar arkadaki aracın kamerasına yansıdı
Yoldaki tehlike dolu anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı.
DHA'ya göre kaza yapan otomobilin sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.
İstanbul'da trafikte makas atarken kaza yaptı VİDEO