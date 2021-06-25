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    İstanbul'da trafikte silah gösteren maganda

    Yol isteyen sürücüye silahını gösteren magandanın dehşete düşüren görüntüleri kameralara yansırken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 14:20
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    İstanbul'da trafikte silah gösteren maganda

    İstanbul trafiğinde sol şeritte seyreden bir kamyonetten, arkasındaki aracın sürücüsü selektör yakarak yol istedi.

    Yol vermeyerek sol şeritte ilerlemeye devam eden kamyonet sürücüsü, daha sonra aracının camından silah çıkararak arkadan gelen sürücüye gösterdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Dehşete düşüren görüntüler sürücü tarafından kayda alındı.

    Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün, arkasından gelen araç sürücüsüne silah gösterdiği görüldü.

    EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ

    Dehşete düşüren görüntü üzerine polis ekipleri harekete geçerek, magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

    İstanbul'da trafikte silah gösteren maganda ViDEO

    İstanbul da trafikte silah gösteren maganda #1

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