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- İstanbul'da trafikte silah gösteren maganda
İstanbul'da trafikte silah gösteren maganda
Yol isteyen sürücüye silahını gösteren magandanın dehşete düşüren görüntüleri kameralara yansırken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
- İHA
- 25.06.2021 - 13:02
- Güncelleme : 25.06.2021 - 14:20
İstanbul trafiğinde sol şeritte seyreden bir kamyonetten, arkasındaki aracın sürücüsü selektör yakarak yol istedi.
Yol vermeyerek sol şeritte ilerlemeye devam eden kamyonet sürücüsü, daha sonra aracının camından silah çıkararak arkadan gelen sürücüye gösterdi.
KAMERAYA YANSIDI
Dehşete düşüren görüntüler sürücü tarafından kayda alındı.
Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün, arkasından gelen araç sürücüsüne silah gösterdiği görüldü.
EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Dehşete düşüren görüntü üzerine polis ekipleri harekete geçerek, magandanın yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da trafikte silah gösteren maganda ViDEO