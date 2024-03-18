DHA
Trafik magandaları dehşet saçmaya devam ediyor.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde de dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Tartışma kavgaya döndü
Bir minibüs şoförüyle ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tansiyonun yükselmesiyle sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sopayla çocuk ve kadın olan araca saldırdı
Olayda minibüs şoförü, aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.
Araç içinde büyük korku yaşayan genç kadın çığlık atarak tepki gösterdi.
O anları kaydetti
Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı.
Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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