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İstanbul'da trafikte tansiyon yükseldi! Minibüs şoförünün beyzbol sopasıyla saldırdığı anlar

İstanbul'da trafikte tansiyon yükseldi! Minibüs şoförünün beyzbol sopasıyla saldırdığı anlar Bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışmada beyzbol sopalı minibüs şoförü, içinde kadın ve çocuk alan araca saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.