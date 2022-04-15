İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu

İki aracın sürücüleri arasında çıkan tartışmanın üzerine aracına binerek uzaklaşmak isteyen Yasin Balkan, diğer sürücülerin sopalı saldırısına uğradı.

İstanbul Alibeyköy-Hasdal Tem Bağlantı yolunda hafif ticari aracıyla ilerleyen Yasin Balkan ile bir başka hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerinde Yasin Balkan aracını sürerek uzaklaşmak istedi. Ancak diğer araçtakileri bırakmayıp onları takip etti.

Sopa uzatıp aracının camına vurdular

Takip edenler hareket halindeyken araçlarının camından sopa uzatıp Yasin Balkan'ın aracına defalarca vurdu.

Saldırganlar, ardından yollarına devam etti. Yanındaki arkadaşı o anları cep telefonu kamerasına kaydederken Balkan, saldırganlardan şikayetçi oldu.

"Beni sopayla kovaladı, mağdurum, psikolojim bozuldu"

Başına gelenleri anlatan Yasin Balkan, "TEM Otoyolu'na bağlanacaktım, yolumda giderken trafiğe takıldık. Trafikte şeridimde beklerken bir kişi sinyal vermeden önüme atladı. Ben haliyle bir sefer korna çaldım. Herhalde korna çalmama sinir oldu. Geldi ilk başta önümü kesti. Ben de olay çıkacağını anladım, bana saldırıp magandalık yapacağını anladım, aracımın kapısını kilitleyip ilerledim. Peşimden gelip takip etti. Camından bir sopa çıkardı. Yanımda arkadaşım vardı, bu anları çekmesini istedim. Bana sopayla zarar vermeye çalıştı. Aracımın aynasını kırdı, arka tarafına baya hasar verdi. Ben de kaçınca tekrar peşimden geldi ve beni sopayla kovaladı. Mağdurum. Psikolojim bozuldu. Böyle bir şeyin olmaması lazımdı. Araçta yanımda ailemden birisi olabilirdi, kız arkadaşım olabilirdi, küçük bir çocuk olabilirdi. Bunlar kötü şeyler. Bu maganda hakkında umarım gerekenler yapılır. Şikayetçiyim. Hiçbir şey yapmamama rağmen tehdit ederek sopayla kovaladı" dedi.

















