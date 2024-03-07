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İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü sıkıştırdı: 7 bin 890 TL ceza uygulandı

İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü sıkıştırdı: 7 bin 890 TL ceza uygulandı Trafikte tartıştığı sürücüyü sıkıştırarak aracına zarar veren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak 7 bin 890 TL para cezası uygulanarak adliyeye sevk edildi.