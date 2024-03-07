İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü sıkıştıran şahıs yakalandı.
Esenyurt ilçesinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya çalıştı.
Defalarca araca çarptı
Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarpttı.
Bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdurdu.
Kimliği tespit edildi
Görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri sürücünün Ahmet Y.Y. isimli şahıs olduğu tespit etti.
Kimliği tespit edilen sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Adli işlem başlatıldı
Sürücüye, 7 bin 890 lira ceza kesilirken hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış