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    İstanbul'da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi

    Kırmızı ışıkta beyleyen sürücü, husumetlileri tarafından yol ortasında tekme tokat dayak yedi. Olay polis müdahalesiyle sonlandı.
    • 12.06.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 10:51
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    İstanbul'da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, yanına gelen otomobilli 3 kişi tarafından zorla aşağı indirildi.

    Husumetleri olduğu iddida edilen kişilere direnen sürücü, koşarak kaçmaya çalıştı.

    Darbedildi

    Fazla ilerleyemeden yere kapaklanan adam, 3 şüpheli tarafından darbedildi. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

    Şikayetçi olmadılar

    DHA'nın haberine göre; emniyet merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    "Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk"

    Olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı. Adam koşarak kaçarken yere düştü. Diğer tarafta yakalayıp, darbetti. Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk." dedi.

    Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    İstanbul da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi #1

    İstanbul da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi #2

    İstanbul da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi #3


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