İstanbul'da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi

Kırmızı ışıkta beyleyen sürücü, husumetlileri tarafından yol ortasında tekme tokat dayak yedi. Olay polis müdahalesiyle sonlandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, yanına gelen otomobilli 3 kişi tarafından zorla aşağı indirildi.

Husumetleri olduğu iddida edilen kişilere direnen sürücü, koşarak kaçmaya çalıştı.

Darbedildi

Fazla ilerleyemeden yere kapaklanan adam, 3 şüpheli tarafından darbedildi. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Şikayetçi olmadılar

DHA'nın haberine göre; emniyet merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

"Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk"

Olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı. Adam koşarak kaçarken yere düştü. Diğer tarafta yakalayıp, darbetti. Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk." dedi.

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.