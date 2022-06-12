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- İstanbul'da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi
İstanbul'da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi
- 12.06.2022 - 10:47
- Güncelleme : 12.06.2022 - 10:51
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, yanına gelen otomobilli 3 kişi tarafından zorla aşağı indirildi.
Husumetleri olduğu iddida edilen kişilere direnen sürücü, koşarak kaçmaya çalıştı.
Darbedildi
Fazla ilerleyemeden yere kapaklanan adam, 3 şüpheli tarafından darbedildi. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
Şikayetçi olmadılar
DHA'nın haberine göre; emniyet merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
"Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk"
Olay anını anlatan Enes Tokdemir, "Bir anda sesler duyduk. Bir adamın kaçtığını gördük. Yaklaşık peşinde 4-5 kişi vardı. Adam koşarak kaçarken yere düştü. Diğer tarafta yakalayıp, darbetti. Darbeden kişilerin aracını çalmış diye duyduk." dedi.
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.